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ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti отказался сдавать кровь

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Следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем Infiniti находился именно Харьковский (на фото), отметил Черняк
Следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем Infiniti находился именно Харьковский (на фото), отметил Черняк
Фото: suspilne.media

16-летний Николай Харьковский, который подозревается в причастности к смертельному ДТП в Харькове, отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Об этом 2 ноября в Facebook сообщил представитель семьи погибшего водителя Chevrolet, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право не реализовано!" – написал Черняк.

По его словам, анализ мог бы "полностью исключить присутствие любых веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления".

Черняк рассказал, что следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем находился именно Харьковский. По делу оперативно был назначен ряд экспертиз. Также правоохранители ищут свидетелей ДТП.

https://www.facebook.com/igor.cherniak.121/posts/993634464530828

Адвокат подозреваемого Инна Данилова в комментарии Общественному отметила, что Харьковский отказался сдать кровь, так как "согласно действующему законодательству доказательства по делу еще не открывались сторонам процесса".

"Следствие продолжается", – добавила Данилова.

Она сообщила, что сторона защиты не будет оспаривать заключение Харьковского под стражу.

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что авто вел Харьковский.

До начала суда Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Теги: Украина, ДТП, Харьков, смерть, следствие, экспертиза, правоохранители, свидетели, Игорь Черняк, адвокат, автомобиль, кровь, Николай Харьковский
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