Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti отказался сдавать кровь

Следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем Infiniti находился именно Харьковский (на фото), отметил Черняк Фото: suspilne.media

"Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право не реализовано!" – написал Черняк.

По его словам, анализ мог бы "полностью исключить присутствие любых веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления".

Черняк рассказал, что следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем находился именно Харьковский. По делу оперативно был назначен ряд экспертиз. Также правоохранители ищут свидетелей ДТП.

Адвокат подозреваемого Инна Данилова в комментарии Общественному отметила, что Харьковский отказался сдать кровь, так как "согласно действующему законодательству доказательства по делу еще не открывались сторонам процесса".

"Следствие продолжается", – добавила Данилова.

Она сообщила, что сторона защиты не будет оспаривать заключение Харьковского под стражу.