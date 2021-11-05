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У 16-летнего фигуранта смертельного ДТП в Харькове кровь на анализ возьмут принудительно – адвокат

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Харьковский находится под арестом
Харьковский находится под арестом
Фото: suspilne.media

У подозреваемого по делу о смертельном ДТП в Харькове с участием автомобилей Infiniti и Chevrolet 16-летнего Николая Харьковского, который отказался от добровольной сдачи крови на анализ, возьмут ее принудительно. Об этом 5 ноября в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, представляющий потерпевшую.

"ДТП в Харькове. У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Спасибо! Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого", – написал он.

По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены.

"И еще любопытно. Сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были истечь еще 2 ноября. Адвокаты нашей компании промониторили – жалоба не поступала. Значит ли это, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", – отметил Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/4601353216576833

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета "Таврия В" из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.

До начала суда Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Теги: ДТП, Харьков, автомобили, полиция, экспертиза, Маси Найем, автомобиль, суд, пассажиры, кровь
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