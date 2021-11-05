У 16-летнего фигуранта смертельного ДТП в Харькове кровь на анализ возьмут принудительно – адвокат

"ДТП в Харькове. У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Спасибо! Сегодня ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого", – написал он.

По словам адвоката, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены.

"И еще любопытно. Сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были истечь еще 2 ноября. Адвокаты нашей компании промониторили – жалоба не поступала. Значит ли это, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", – отметил Найем.