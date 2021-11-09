Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti отказался сдавать кровь, несмотря на решение суда

Отказ Харьковского (на фото) от сдачи анализа свидетельствует о его нежелании сотрудничать со следствием, отметил Черняк Фото: suspilne.media

"Сразу следует объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови... На практике это значит, что силовой вариант чреват уголовным делом для тех, кто будет отбирать кровь. Да-да, для следователей, но уж никак не для Николая в нашем случае", – написал Черняк.

По его словам, отказ Харьковского от сдачи анализа свидетельствует о его нежелании сотрудничать со следствием и отсутствии "хоть какого-либо раскаяния".

"Позиция семьи погибшего очень проста и однозначна: если человек повторно уклоняется от сдачи крови – значит, он знает, что на то есть причины. Также это может быть расценено как умышленное невыполнение решения суда. Должно быть расценено. Со всеми вытекающими последствиями, а именно: плюс еще одна статья для Николая Харьковского", – отметил Черняк.

В то же время защита подозреваемого "не видит смысла" в отборе крови подзащитного.

"То, что хотят взять кровь, – я не вижу в этом смысла ни одного. Во-первых, уже время прошло – что оно подтверждает? Он уже две недели находится в СИЗО", – подчеркнула в комментарии Общественному адвокат Инна Данилова.

По словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, экспертиза образцов мочи Харьковского показала, что он не был ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения.

"Этого достаточно для следствия", – добавил Чубенко.