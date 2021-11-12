"Дети родились не в рубашке, а в дубленке". В Харьковском горсовете рассказали о состоянии подростков, которых сбили на "зебре"

Об этом сообщил вечером 11 ноября сайт Харьковского горсовета, ссылаясь на заместителя главврача больницы Андрея Соцкого.

У обоих пострадавших зафиксированы ушибы мягких тканей и сотрясение мозга, девочке зашили рану головы, рассказал Соцкий.

"Дети родились не то, что в рубашке, а в какой-то дубленке", – сказал в комментарии Общественному пресс-секретарь горсовета Сергей Сидоренко.

"Врачи их осмотрели, там есть незначительные царапины, есть точно у обоих черепно-мозговая травма, незначительная. Больше к этому моменту врачи у них ничего не обнаружили, но до утра их оставили в отделении политравмы, чтобы понаблюдать за их состоянием. Надеются, что за ночь никаких не обнаружат скрытых травм", – рассказал он вечером .

Сразу после аварии сообщалось, что дети находятся в средне тяжелом состоянии, других подробностей не было.