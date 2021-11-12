"Дети родились не в рубашке, а в дубленке". В Харьковском горсовете рассказали о состоянии подростков, которых сбили на "зебре"

Об этом сообщил вечером 11 ноября сайт Харьковского горсовета, ссылаясь на заместителя главврача больницы Андрея Соцкого.
У обоих пострадавших зафиксированы ушибы мягких тканей и сотрясение мозга, девочке зашили рану головы, рассказал Соцкий.
"Дети родились не то, что в рубашке, а в какой-то дубленке", – сказал в комментарии Общественному пресс-секретарь горсовета Сергей Сидоренко.
"Врачи их осмотрели, там есть незначительные царапины, есть точно у обоих черепно-мозговая травма, незначительная. Больше к этому моменту врачи у них ничего не обнаружили, но до утра их оставили в отделении политравмы, чтобы понаблюдать за их состоянием. Надеются, что за ночь никаких не обнаружат скрытых травм", – рассказал он вечером .
Сразу после аварии сообщалось, что дети находятся в средне тяжелом состоянии, других подробностей не было.
Подростки были травмированы в результате ДТП, которое произошло 11 ноября днем на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. 34-летний водитель Toyota, который сбил детей, задержан. Правоохранители открыли уголовное производство.
Полиция подозревает, что водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Мужчина, по словам главы МВД, сдал сегодня соответствующие тесты.
Также Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.
К вечеру на месте оформления аварии произошло еще одно ДТП – 35-летняя женщина сбила патрульного и сама травмировалась, оба госпитализированы.