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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель внедорожника, который сбил детей на пешеходном переходе в Харькове, мог быть под действием наркотиков – Монастырский

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Водитель Toyota, который сбил детей на переходе, ехал на красный свет. Монастырский пообещал, что "негодяй обязательно будет отвечать"
Водитель Toyota, который сбил детей на переходе, ехал на красный свет. Монастырский пообещал, что "негодяй обязательно будет отвечать"
Скриншот: Денис Монастирський / Facebook

Полиция подозревает, что водитель Toyota, который 11 ноября в Харькове наехал на пешеходов на переходе, был под воздействием наркотических или психотропных веществ. Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook.

"Человек, который сегодня сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса (незаконное производство или хранение наркотических средств), но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей как так случилось!" – написал министр.

Он уточнил, что дети живы и доставлены в больницу.

"Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!" – добавил Монастырский.

Глава МВД прикрепил к посту видеозапись инцидента (издание "ГОРДОН" не публикует его из этических соображений). На ролике видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в группу и протянул подростка, оказавшегося под колесами, через весь перекресток. Также пострадала девочка. Обоим по 13 лет, сообщили в полиции.

Контекст:

За последние три недели это как минимум третье резонансное ДТП в Харькове.

26 октября Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль ChevroletВ результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Еще одна авария с участием Infiniti произошла 28 октября на пешеходном переходе. От удара 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo, в результате происшествия она погибла на месте. Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.

После сегодняшнего ДТП адвокат Маси Найем обратился к Монастырскому с призывом "как-то действовать". "Срочно увеличить количество патрульных в Харькове, установить "лежачих полицейских". Если не хватает денег, попросите у бизнеса, напишите о проблеме. Ну нельзя же так дальше", – написал он в Facebook.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, автомобили, больница, дети, Маси Найем, Денис Монастырский, ДТП в Харькове, травмы
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