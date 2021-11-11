Водитель внедорожника, который сбил детей на пешеходном переходе в Харькове, мог быть под действием наркотиков – Монастырский

"Человек, который сегодня сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса (незаконное производство или хранение наркотических средств), но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей как так случилось!" – написал министр.
Он уточнил, что дети живы и доставлены в больницу.
"Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!" – добавил Монастырский.
Глава МВД прикрепил к посту видеозапись инцидента (издание "ГОРДОН" не публикует его из этических соображений). На ролике видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в группу и протянул подростка, оказавшегося под колесами, через весь перекресток. Также пострадала девочка. Обоим по 13 лет, сообщили в полиции.
За последние три недели это как минимум третье резонансное ДТП в Харькове.
26 октября Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Еще одна авария с участием Infiniti произошла 28 октября на пешеходном переходе. От удара 72-летнюю женщину отбросило под колеса Daewoo, в результате происшествия она погибла на месте. Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля Daewoo находился 56-летний мужчина.
После сегодняшнего ДТП адвокат Маси Найем обратился к Монастырскому с призывом "как-то действовать". "Срочно увеличить количество патрульных в Харькове, установить "лежачих полицейских". Если не хватает денег, попросите у бизнеса, напишите о проблеме. Ну нельзя же так дальше", – написал он в Facebook.