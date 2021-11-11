Водитель внедорожника, который сбил детей на пешеходном переходе в Харькове, мог быть под действием наркотиков – Монастырский

Водитель Toyota, который сбил детей на переходе, ехал на красный свет. Монастырский пообещал, что "негодяй обязательно будет отвечать" Скриншот: Денис Монастирський / Facebook

"Человек, который сегодня сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса (незаконное производство или хранение наркотических средств), но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда. Разберемся вместе с прокуратурой до мелочей как так случилось!" – написал министр.

Он уточнил, что дети живы и доставлены в больницу.

"Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!" – добавил Монастырский.

Глава МВД прикрепил к посту видеозапись инцидента (издание "ГОРДОН" не публикует его из этических соображений). На ролике видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в группу и протянул подростка, оказавшегося под колесами, через весь перекресток. Также пострадала девочка. Обоим по 13 лет, сообщили в полиции.