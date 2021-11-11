ДТП на "зебре" в Харькове. В горсовете рассказали о состоянии детей, полиция открыла уголовное производтво

"По предварительной информации медиков, состояние пострадавших в ДТП детей оценивается как средней тяжести, но тщательный осмотр продолжается", – сообщили там, пообещав обнародовать уточненную информацию.

ДТП произошло на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, 34-летний водитель Toyota задержан, рассказали в полиции.

Правоохранители открыли по факту ДТП уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Водитель, по данным полиции, в мае этого года был осужден на три года лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком в один год.

Контекст:

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что полиция подозревает: водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ. Мужчина, по словам главы МВД, сдал сегодня соответствующие тесты.

Также Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток. Обоим пострадавшим по 13 лет.