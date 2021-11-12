На месте ДТП с подростками в Харькове сбили патрульного – полиция

"По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Общественное, ссылаясь на очевидцев уточняет, что авария произошла на месте, где днем 11 ноября в результате ДТП были травмированы двое подростков.