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На месте ДТП с подростками в Харькове сбили патрульного – полиция

Полицейский и водитель Mazda, которая его сбила, госпитализированы
Полицейский и водитель Mazda, которая его сбила, госпитализированы
Фото: hk.npu.gov.ua

Около 17.00 на проспекте Науки в Харькове сбили патрульного полицейского, который обеспечивал охрану места ДТП, проинформировала пресс-служба полиции.

"По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. 

Общественное, ссылаясь на очевидцев уточняет, что авария произошла на месте, где днем 11 ноября в результате ДТП были травмированы двое подростков.   

Контекст:

Подростки были травмированы в результате ДТП на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. 34-летний водитель Toyota, который проехал на красный свет и сбил детей, задержан. Правоохранители открыли уголовное производство.

Полиция подозревает, что водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Мужчина, по словам главы МВД, сдал сегодня соответствующие тесты.

Также Монастырский обнародовал видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток. Обоим пострадавшим по 13 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, Харьков, автомобили, полиция, авария, полицейский
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