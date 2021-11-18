В Харькове открыли уголовное производство в отношении родителей 16-летнего фигуранта смертельного ДТП

По его словам, открыто уголовное производство по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств) и ст. 166 (невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Ст. 287 предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет. Ст. 166 – ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Родителям Харьковского пока не сообщили о подозрении. На расследовании их роли в ДТП, в котором погиб 58-летний харьковчанин, настаивает сторона потерпевших, отметили журналисты.

Адвокат детей погибшего в ДТП Игорь Черняк сообщил 18 ноября в Facebook, что "основная тактика защиты семьи Николая будет направлена на то, чтобы вывести родителей из-под удара".

"Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше. И не просто работало, а делало все по максимуму. Да, это может быть первый подобный прецедент в Украине. Должен быть первый, показательный, прецедент. Чтобы другие задумались и обратили внимание на то, как проводят время их дети", – заявил Черняк.