Адвокат подозревает, что у 16-летнего фигуранта смертельного ДТП в Харькове есть доступ к телефону и соцсетям

Суд арестовал Харьковского на два месяца без права внесения залога Фото: khar.gp.gov.ua

"Думаю ни для кого из коллег не секрет, что в СИЗО можно купить телефон. Несложно и не особенно дорого. Сдают в аренду телефоны сами задержанные. Николай Харьковский находится в помещении Харьковского СИЗО 27. Надеюсь, администрация СИЗО обратит на это внимание и введет на постоянной основе реальную, а не формальную проверку соблюдения правил пребывания под стражей со стороны подозреваемого. А также его сокамерников", – заявил Найем.

По его словам, администрация изолятора должна это сделать "до того, как некоторые действия подозреваемого приведут к проблеме". Адвокат пообещал проконтролировать этот момент.

"Потому что простите, но здесь уже не о комфорте для парня", – подчеркнул он.