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ОБЩЕСТВО

Малюська рассказал о новых платных услугах в украинских тюрьмах

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Месяц пользования телефоном обойдется заключенному в 345 грн, сообщил Малюська
Месяц пользования телефоном обойдется заключенному в 345 грн, сообщил Малюська
Фото: Denis Malyuska / Facebook

В пенитенциарных учреждениях Украины появились две новые платные услуги – телефонная связь и интернет, сообщил 22 октября на своей странице в Facebook глава Минюста Денис Малюська.

За 15 минут телефонного разговора заключенный заплатит 10 гривен, месячный абонемент обойдется в 345 грн. Месяц доступа к интернету на планшете будет стоить 575 грн.

Малюська предупредил, что все телефонные разговоры будут автоматически записываться. Министр считает, что нововведение ликвидирует коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополнит средства на ремонт тюрем, а также уменьшит спрос на физические свидания.

https://www.facebook.com/100011121947008/videos/609093563465128/

Контекст:

В мае 2020 года в украинских СИЗО заключенным начали предлагать платные камеры. Появились они в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, позже – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В августе того же года две платные камеры появились в СИЗО Одессы и Николаева

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По его итогам Минюст решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля прошлого года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата – от 1 тыс. до 12 тыс. грн.

Омбудсмен Людмила Денисова в сентябре 2020 года заявляла, что этот проект содержит дискриминационные положения, в связи с чем Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека намерен подать в суд на Министерство юстиции. 

Теги: интернет, СИЗО, телефоны, Минюст, тюрьмы, Денис Малюська
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