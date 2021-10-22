Малюська рассказал о новых платных услугах в украинских тюрьмах

За 15 минут телефонного разговора заключенный заплатит 10 гривен, месячный абонемент обойдется в 345 грн. Месяц доступа к интернету на планшете будет стоить 575 грн.

Малюська предупредил, что все телефонные разговоры будут автоматически записываться. Министр считает, что нововведение ликвидирует коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополнит средства на ремонт тюрем, а также уменьшит спрос на физические свидания.

Контекст:

В мае 2020 года в украинских СИЗО заключенным начали предлагать платные камеры. Появились они в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, позже – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В августе того же года две платные камеры появились в СИЗО Одессы и Николаева.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По его итогам Минюст решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

24 июля прошлого года Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата – от 1 тыс. до 12 тыс. грн.

Омбудсмен Людмила Денисова в сентябре 2020 года заявляла, что этот проект содержит дискриминационные положения, в связи с чем Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека намерен подать в суд на Министерство юстиции.