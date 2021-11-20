Украинские пограничники получили два новых вертолета

"Два вертолета, прибывших сегодня в Киев, имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. При этом тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км", – говорится в релизе.

В видеокомментарии, опубликованном в Facebook ГПСУ, говорится, что эти вертолеты пограничники получают по контракту между правительствами Украины и Франции. Первые такие вертолеты пограничники получили в январе 2020 года, всего в рамках создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты ГПСУ должна получить 24 таких вертолета.

Куда именно направят эти два вертолета, в релизе не уточняется.