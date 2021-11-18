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Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в ДР Конго. Фоторепортаж

Сегодня 16.29
Украинские миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Демократической Республике Конго доставили ученых-вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 17 ноября. Ученые исследуют вулкан, чтобы прогнозировать будущие извержения и вовремя сообщить о них жителям ближайшего города Гома, где живут около 2 млн человек. Извержение соседнего вулкана Ньирангонго в мае унесло жизни по меньшей мере 32 человек. В Генштабе отметили, что для выполнения таких задач нужны навыки по управлению вертолетом на больших высотах. Высота Ньирангонго – 3470 м, а Ньямлагиры – 3058 м, что усложняет технику пилотирования вертолета.
Теги: вулкан, ООН, Африка, вертолет, миссия, миротворцы, Конго, ВСУ, Демократическая Республика Конго
 

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