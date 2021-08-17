В Японии после извержения подводного вулкана появился новый остров

Новый остров имеет С-образную форму, его диаметр составляет около 1 км. Он был обнаружен после того, как в пятницу, 13 августа, началось извержение подводного вулкана примерно в 50 км к югу от Ивото.

Японское метеорологическое агентство предупредило о наличии дыма и крупных отложений пепла в близлежащих водах, поскольку ожидалось, что активное извержение будет продолжаться.

По данным погодного агентства, береговая охрана обнаружила новообразованный остров, когда в воскресенье наблюдала извержение с воздуха.

Поскольку подводный вулкан расположен недалеко от острова Минами Ивото, самого южного в цепи островов, любой новый остров в этом районе может быть добавлен к территории Японии, если он будет признан естественным образом сформированным островом по международным стандартам.