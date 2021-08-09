На Сицилии активизировался вулкан Этна. Видео

Активизация вулкана сопровождалась ревом и привела к выбросу большого количества пепла.

Этна регулярно извергается с февраля 2021 года. Правительство Италии в июле выделило €5 млн на уборку населенным пунктам, которые страдают от вулканического пепла, об этом 21 июля писало издание The Guardian.

"Ситуация очень серьезная. Улицы, площади, крыши, балконы, машины – все в золе. С марта на наш город выпало около 25 тыс. тонн золы. Люди используют зонтики в качестве защиты", – сказал Альфио Превитера, член совета коммуны Джарре, которая пострадала от пепла Этны.

С каждым извержением Этна выпускает от десятков тысяч до 200 тыс. м3 пепла, сообщил вулканолог Национального института геофизики в Катании Борис Бенке.