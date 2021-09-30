Лава из вулкана на Канарах достигла океана, это опасно токсичными испарениями. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, добрались до океана. Об этом сообщил
29 сентября в Twitter Испанский институт океанографии. Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной лавы с водой возможно образование ядовитых газов. Есть опасения, что отдельные участки береговой линии могут обрушиться в океан. После извержения вулкана, начавшегося 19 сентября
, на острове эвакуированы около 6 тыс. человек, уничтожены сотни
домов, школы и банановые плантации, сообщает BBC. Власти провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, объединяющей Канарские острова, объявили Пальму зоной бедствия. Фото извержения и его последствий опубликовало агентство EPA
.