Извержение вулкана на Канарах. Лава разрушила жилые дома, эвакуированы 5 тыс. человек. Видео

Правительство Испании приняло решение об обязательной эвакуации из четырех населенных пунктов. Уже эвакуировали 5 тыс. человек. Для людей были созданы временные убежища. На помощь была направлена военная и гражданская гвардия.

Премьер-министр Испании Педро Санчес вылетел на остров, чтобы лично наблюдать за спасательными работами. Он заявил, что власть внимательно следит, чтобы из-за раскаленной лавы не начались масштабные пожары.

Региональная авиакомпания Binter была вынуждена отменить четыре рейса 19 сентября из-за извержения вулкана, но управление гражданской авиации Испании сообщило, что воздушное пространство над островами остается открытым.

"Шум, исходящий от вулкана, звучит, будто взлетают 20 истребителей", – описал извержение местный гид Йонас Перес.

Последнее извержение этого вулкана произошло около 50 лет назад. Он расположен на юге острова Ла Пальма, на котором проживает около 80 тыс. человек.