В Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Видео

Мерапи как минимум семь раз выпустил облака горячего пепла Фото: EPA

Мерапи как минимум семь раз выпустил облака горячего пепла, а также изверг лаву. Грохочущий звук можно было услышать на расстоянии нескольких километров.

#Merapi, Volcano Java, 08.08.2021, ca. 07:30 local time

View Bukit Klangon pic.twitter.com/u3iRSGtr9R — Rita Bauer (@wischweg) August 8, 2021

Пепел от извержения покрыл несколько деревень и близлежащих городов. Жителям деревень, живущим на склонах Мерапи, посоветовали держаться на расстоянии 5 км от устья кратера.

Последнее крупное извержение Мерапи в 2010 году унесло жизни 347 человек.