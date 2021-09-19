На Канарских островах началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось 19 сентября днем. Изначально из вулкана вырывались большие клубы дыма и пепла, но вскоре по его склонам пошла лава, которая уже добралась до дорог и жилых зданий.

Власти начали эвакуацию жителей с ограниченными возможностями передвижения в городах муниципалитетов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане, Вилья-де-Мазо и Фуэнкалиенте.

За неделю до извержения в районе было зафиксировано более 21 тыс. подземных толчков. 19 сентября толчков было 327 с максимальной магнитудой в 4,2 балла.