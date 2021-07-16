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В ДР Конго направят украинских военных и полицейских. Зеленский подписал указ

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Участие Украины в миссии ООН в ДР Конго отвечает национальным интересам государства, отметили в указе президента
Участие Украины в миссии ООН в ДР Конго отвечает национальным интересам государства, отметили в указе президента
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский 15 июля подписал указ №297/2021 о направлении представителей Украины для участия в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго.

В миссии будут принимать участие 40 граждан Украины: 20 военнослужащих Вооруженных сил, а также 20 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

В указе президента отметили, что участие Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.

Решение о направлении украинского контингента в ДР Конго было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, подчеркнули в документе.

Контекст:

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

По данным Минобороны Украины, численность украинского контингента в ДР Конго – 263 человека.

4 июня на заседании СНБО приняли решение об увеличении контингента для участия миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Теги: Украина, ООН, СНБО, миссия, миротворцы, Владимир Зеленский, военнослужащий, Демократическая Республика Конго
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