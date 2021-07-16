В ДР Конго направят украинских военных и полицейских. Зеленский подписал указ

Участие Украины в миссии ООН в ДР Конго отвечает национальным интересам государства, отметили в указе президента Фото: depositphotos.com

В миссии будут принимать участие 40 граждан Украины: 20 военнослужащих Вооруженных сил, а также 20 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

В указе президента отметили, что участие Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.

Решение о направлении украинского контингента в ДР Конго было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, подчеркнули в документе.