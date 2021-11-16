Кабмин выделил 21 млн грн для укрепления границы Украины

"Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты типа "Егоза" с целью обеспечения охраны государственной границы Украины", – сказано в сообщении.

Контекст:

Осенью 2014 года в Украине началась реализация проекта "Стена", инициированного премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Изначально планировалось потратить на него 8 млрд грн и завершить строительство до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения сооружений сначала перенесли на 2020 год, а потом на 2025 год.

5 мая 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что стены, которая бы надежно защитила Украину от страны-агрессора и "стала саркофагом от русских "Искандеров" и танков", не существует. "Проекта "Стена" нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект "Стена" ассоциируется лишь с негативными проявлениями", – подчеркнул Дейнеко.

1 октября 2021 года Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время визита в Луганскую область и инспекции недавно построенного участка границы в селе Рассыпное заявил о намерениях построить участки границы Украины с Россией и Беларусью в течение 2022–2023 годов.