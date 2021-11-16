Эстония построит 130-километровую стену на границе с Россией

"Беларусь продолжает сознательно наращивать гибридную атаку на польско-литовской границе, потому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии. Помимо установки колючей проволоки, мы готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы вместе с полицией и пограничной охраной", – заявил эстонский министр обороны.

Как сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров, решение о защите восточной границы, разделяющей Эстонию с Россией, было принято 15 ноября на заседании комитета правительства Эстонии по государственной безопасности в связи с событиями на польско-белорусской границе.

"В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая, что происходит в соседних странах, мы также должны быть готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляет свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", – заявила премьер-министр страны Кая Каллас.