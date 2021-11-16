Эстония построит 130-километровую стену на границе с Россией

"Беларусь продолжает сознательно наращивать гибридную атаку на польско-литовской границе, потому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии. Помимо установки колючей проволоки, мы готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы вместе с полицией и пограничной охраной", – заявил эстонский министр обороны.
Как сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров, решение о защите восточной границы, разделяющей Эстонию с Россией, было принято 15 ноября на заседании комитета правительства Эстонии по государственной безопасности в связи с событиями на польско-белорусской границе.
"В настоящее время прямой угрозы эстонской границе нет, но, учитывая, что происходит в соседних странах, мы также должны быть готовы предотвратить угрозу. Эстония последовательно укрепляет свою внешнюю границу, и установка нового заграждения является частью плана", – заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию, в которой назвали миграционный кризис на границе с Беларусью "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.