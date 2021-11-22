Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе – МИД

Глава МИД опроверг обвинения РФ о якобы подготовке Украины к военной операции.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – отметил Кулеба.

РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту 1/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 22, 2021

По его словам, Украина "продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками".

"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать, – подчеркнул Кулеба. – В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий".

Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій 3/3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 22, 2021

О подготовке Россией атаки на Украину в конце января или начале февраля сообщил в интервью Military Times, опубликованном 21 ноября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Она "будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 тыс. украинцев", отметил глава военной разведки.

18 ноября Буданов отмечал, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами.

Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул глава ГУР Минобороны.

В Кремле считают обвинения "не совсем логичными и не совсем приличными". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию "обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы из-за океана, то есть Соединенные Штаты Америки". В то же время Песков добавил, что попытка "силового решения" деоккупации ОРДЛО может "сотворить еще одну беду" для Украины и "для всех в Европе".