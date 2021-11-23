Активность России направлена на дестабилизацию внутри Украины, НАТО и ЕС – Резников

Резников: Мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, чем наши партнеры, потому что мы к этому уже привыкли Фото: minre.gov.ua

Резников напомнил, что после вступления в должность встречался с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Киеве и главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Могу вас заверить, что и в наших оценках, и в фактаже, который дает их разведка по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем. Возможно, немного оценка у нас разная. Я поясню, в чем разница: в том, что мы более, наверное, спокойно воспринимаем угрозу и риски, потому что мы к этому уже с вами привыкли. Восьмой год подряд продолжается украинско-российская война, потому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не являются новостью, они происходили каждые учения, тренировки, которые проводили наши недружественные соседи", – сказал глава Минобороны.

Он повторил свою мысль о том, что в ситуации есть позитив – в том, что западный мир "увидел то, что происходит". По мнению Резникова, это усиливает позиции Украины.

"Потому что только вместе, в единстве и синергии с партнерами мы можем не допустить прямой агрессии со стороны РФ. То есть готовность у них есть, но я оставляю позитивную надежду, что принятия решения в Кремле на это вторжение не произошло, хотя потенциально у них такая возможность есть. Мне кажется, что сегодняшняя активность со стороны РФ направлена в первую очередь на несколько вещей: это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран НАТО, дестабилизация внутри стран ЕС. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив", – добавил Резников.

Министр обороны рассказывал, что Украина готова отразить российскую агрессию, а США и Великобритания готовы к решительным шагам для сдерживания угрозы со стороны РФ.