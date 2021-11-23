Песков заявил, что Украина планирует "агрессивные действия против Донбасса"

Песков утверждает, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов" Фото: ЕРА

По его словам, Киев готовится к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР".

Также Песков утверждает, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов".

Спикер Кремля отметил, что не стоит ассоциировать перемещение войск РФ по территории страны с планами нападения на Украину.