Франция предупредила Россию о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину

По словам министра иностранных дел Франции, президент России Владимир Путин "находится в форме тревожного авторитарного дрейфа, который усилился в последние месяцы". Таким образом, по его мнению, Путин хочет обеспечить свою власть и вес России в международной игре. Также он добавил, что президент России "не заинтересован в том, чтобы в качестве соседа у него была прочная и единая Европа".

Что касается Украины, то Ле Дриан обеспокоен скоплением российских сил на границе Украины и РФ, напомнив, что подобные российские "маневры" уже наблюдались в апреле прошлого года.

Также Ле Дриан предупредил, что "любое нарушение украинской границы и любое вторжение будет иметь чрезвычайно серьезные последствия".