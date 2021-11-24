Госдеп США о концентрации войск РФ вблизи Украины: Мы готовимся к ряду непредсказуемых ситуаций

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы отправили высокопоставленных чиновников из ведомства для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств", – сказал Прайс.

Среди действий по сдерживанию РФ Прайс назвал четкую позицию США и европейских союзников в поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую слышат и в России. Спикер Госдепартамента также подчеркнул новую оборонную помощь США Украине.

"Тот факт, что мы говорим об этом [накоплении войск РФ вблизи Украины] открыто, то, что мы выражаем обеспокоенность, мы не делаем тайны из наших консультаций с Украиной и европейскими партнерами. Тот факт, что мы не стесняемся выражать обеспокоенность тем, что видим, публичными сообщениями о необычной военной деятельности России и о том, что мы заявляем об этом в контексте событий 2014 года – мы это говорим, чтобы четко заметить, что наша приверженность Украине прочна, но это также и посыл для РФ, – отметил Прайс. – И вы видели похожие заявления от некоторых наших европейских союзников, а также заявления от Украины".

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента отметил в комментарии Voice of America, что США могут принять различные меры в ответ на "злонамеренные действия России". В ведомстве призвали Москву "к деэскалации напряжения".