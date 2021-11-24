Госдеп США о концентрации войск РФ вблизи Украины: Мы готовимся к ряду непредсказуемых ситуаций

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.
"Мы отправили высокопоставленных чиновников из ведомства для проведения подробных брифингов для наших европейских союзников. Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств", – сказал Прайс.
Среди действий по сдерживанию РФ Прайс назвал четкую позицию США и европейских союзников в поддержку независимости и территориальной целостности Украины, которую слышат и в России. Спикер Госдепартамента также подчеркнул новую оборонную помощь США Украине.
"Тот факт, что мы говорим об этом [накоплении войск РФ вблизи Украины] открыто, то, что мы выражаем обеспокоенность, мы не делаем тайны из наших консультаций с Украиной и европейскими партнерами. Тот факт, что мы не стесняемся выражать обеспокоенность тем, что видим, публичными сообщениями о необычной военной деятельности России и о том, что мы заявляем об этом в контексте событий 2014 года – мы это говорим, чтобы четко заметить, что наша приверженность Украине прочна, но это также и посыл для РФ, – отметил Прайс. – И вы видели похожие заявления от некоторых наших европейских союзников, а также заявления от Украины".
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента отметил в комментарии Voice of America, что США могут принять различные меры в ответ на "злонамеренные действия России". В ведомстве призвали Москву "к деэскалации напряжения".
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.
В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.