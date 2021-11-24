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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замгенсека НАТО о действиях РФ на границе с Украиной: Провокационное наращивание силы

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НАТО и дальше будет оказывать Украине политическую и практическую помощь, отметил Джоанэ
НАТО и дальше будет оказывать Украине политическую и практическую помощь, отметил Джоанэ
Фото: nato.int

НАТО убеждает РФ отказаться от военного наращивания практически по всему периметру Украины, в Альянсе полагают, что надо провести деэскалацию. Позицию Североатлантического альянса в интервью "Радио Свобода", опубликованном 23 ноября, озвучил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

По его словам, вместо прозрачности своих действий и открытости РФ притворяется, заявляя, что "просто проводит какие-то учения на собственной территории".

"Мы должны избежать риска ложных интерпретаций и эскалации. Повторю: НАТО является организацией для сдерживания угроз, и риторика, что НАТО представляет потенциальную угрозу для России, просто неверная. Но я также должен сказать, что мы полностью поддерживаем наших украинских партнеров и будем и дальше оказывать им политическую и практическую помощь", – сказал Джоанэ.

Он добавил, что НАТО поддерживает усилия международного сообщества "найти дипломатическое решение затянувшейся проблеме Восточной Украины", в частности – нормандский процесс.

"И конечно, мы работаем с Европейским союзом. НАТО и ЕС выступают с одних позиций, когда речь идет об Украине, о Республике Молдова, о Грузии. Они очень важные партнеры для НАТО, поэтому мы и обеспокоены необычным и порой провокационным наращиванием российского военного присутствия вокруг Украины", – подчеркнул Джоанэ.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, НАТО, граница, военная техника, агрессия, провокации, нападение, угрозы, война в Украине, Евросоюз, интервью, войска, Мирча Джоанэ
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