Замгенсека НАТО о действиях РФ на границе с Украиной: Провокационное наращивание силы

НАТО и дальше будет оказывать Украине политическую и практическую помощь, отметил Джоанэ Фото: nato.int

По его словам, вместо прозрачности своих действий и открытости РФ притворяется, заявляя, что "просто проводит какие-то учения на собственной территории".

"Мы должны избежать риска ложных интерпретаций и эскалации. Повторю: НАТО является организацией для сдерживания угроз, и риторика, что НАТО представляет потенциальную угрозу для России, просто неверная. Но я также должен сказать, что мы полностью поддерживаем наших украинских партнеров и будем и дальше оказывать им политическую и практическую помощь", – сказал Джоанэ.

Он добавил, что НАТО поддерживает усилия международного сообщества "найти дипломатическое решение затянувшейся проблеме Восточной Украины", в частности – нормандский процесс.

"И конечно, мы работаем с Европейским союзом. НАТО и ЕС выступают с одних позиций, когда речь идет об Украине, о Республике Молдова, о Грузии. Они очень важные партнеры для НАТО, поэтому мы и обеспокоены необычным и порой провокационным наращиванием российского военного присутствия вокруг Украины", – подчеркнул Джоанэ.