В случае прямой агрессии России Рада соберется за несколько часов – Корниенко

Корниенко о реальности угрозы со стороны РФ: Я не хотел бы это воспринимать через категории "верю – не верю". Есть скопление войск на границе? Есть Фото: radiosvoboda.org

"У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, – сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов. Понятно, что те, кто не в Украине, – им труднее будет это сделать, но по Украине, если это не неделя работы в округах, – я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть. Если это неделя работы в округах – в течение восьми часов [можно] из самых отдаленных уголков доехать автомобилем или другим транспортом", – сказал Корниенко, отвечая на вопрос о планах действий Рады.

Он отметил, что в случае, если начнутся активные военные действия, в Украине, "разумеется, будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять".

Журналист спросила, верит ли Корниенко, что угрозы могут стать реальностью.

"Я не хотел бы это воспринимать через категории "верю – не верю". Давайте рационально к этому подходить. Есть скопление войск на границе? Есть. Оно в последние несколько лет есть: то меньше, то больше. Будет ли Россия использовать любую возможность дестабилизировать ситуацию в Украине? Абсолютно", – ответил Корниенко.