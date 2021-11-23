Украина пока не применяла Javelin на Донбассе – штаб Объединенных сил

В Украине Javelin использовали во время учений Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Об использовании Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины сообщал в интервью американскому изданию Military Times, опубликованном 21 ноября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. ПТРК, наряду с ударными дронами Bayraktar, обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой, отметил глава ГУР.

Эту информацию подтвердил 22 ноября нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин. По его словам, украинские воины использовали Javelin при ведении боя.

В штабе Объединенных сил отрицают информацию, предоставленную "неизвестно кем", подчеркнул Мельничук.

Он пообещал, что как только ВСУ используют Javelin против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.