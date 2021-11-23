В оборонном комитете Рады подтвердили, что Украина применяла Javelіn в бою на Донбассе

США согласны с тем, что Украина имеет право защищать свою землю с использованием любого оружия, отметил нардеп Фото: Віталій Стечишин / armyinform.com.ua (архив)

О том, что украинские войска уже использовали Javelin на востоке Украины, стало известно 21 ноября из интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова американскому изданию Military Times.

"Буданов сказал, что системы Javelin использовались против российских войск", – говорилось в публикации, но цитаты начальника ГУР журналисты не привели.

"На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя", – написал Копытин.

Он подчеркнул, что пока не имеет права разглашать, где именно это произошло и при каких обстоятельствах.

"Предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того, "может ли Украина защищаться и не запрещено ли это", да, может. У нас есть право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar либо другого оружия, находящегося на балансе ВСУ", – заявил нардеп.

Он добавил, что представители Украины уже обсуждали использование Javelin с "американскими партнерами" и в диалоге с ними пришли именно к этому выводу.

В 2018 году, когда Украина впервые получила Javelin, тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали это оружие только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения". "Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент", – отмечал он.

Вероятно, позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.