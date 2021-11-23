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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оборонном комитете Рады подтвердили, что Украина применяла Javelіn в бою на Донбассе

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США согласны с тем, что Украина имеет право защищать свою землю с использованием любого оружия, отметил нардеп
США согласны с тем, что Украина имеет право защищать свою землю с использованием любого оружия, отметил нардеп
Фото: Віталій Стечишин / armyinform.com.ua (архив)

Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе. Это подтвердил в Facebook 22 ноября нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин.

О том, что украинские войска уже использовали Javelin на востоке Украины, стало известно 21 ноября из интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова американскому изданию Military Times.

"Буданов сказал, что системы Javelin использовались против российских войск", – говорилось в публикации, но цитаты начальника ГУР журналисты не привели.

"На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя", – написал Копытин.

Он подчеркнул, что пока не имеет права разглашать, где именно это произошло и при каких обстоятельствах.

"Предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того, "может ли Украина защищаться и не запрещено ли это", да, может. У нас есть право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar либо другого оружия, находящегося на балансе ВСУ", – заявил нардеп.

Он добавил, что представители Украины уже обсуждали использование Javelin с "американскими партнерами" и в диалоге с ними пришли именно к этому выводу. 

https://www.facebook.com/ihor.kopytin/posts/880536139499347

В 2018 году, когда Украина впервые получила Javelin, тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали это оружие только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения". "Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент", – отмечал он. 

Вероятно, позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов  и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков. Он заявлял также, что это оружие будут использовать "исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю".

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве от 1 сентября этого года говорится, что американская помощь Украине будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октября, в ней была, в числе прочего, партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами. 

Теги: Верховная Рада, военные, ВСУ, война в Украине, Javelin, война на Донбассе, ракетный комплекс, ООС, Игорь Копытин
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