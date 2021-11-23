Посол Украины в ФРГ призвал будущую коалицию "похоронить "Северный поток – 2" на дне Балтийского моря

Строительство газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины, завершено Фото: nord-stream2.com

Перевод статьи немецкой газеты и цитаты Мельника приводит пресс-служба посольства.

Украинский дипломат призвал три политические силы, которые войдут в состав "светофорной" коалиции: Христианско-демократический союз, Социал-демократическую партию Германии, а также партию "Зеленые", – в ответ на "беспрецедентную по масштабам передислокацию" войск направить России жесткое сообщение путем "захоронения" трубопровода "Северный поток – 2" на дне Балтийского моря.

Он отметил, что с момента обнародования соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2" прошло более 120 дней, но с тех пор ничего не произошло, чтобы устранить существующие экономические, политические и угрозы для безопасности Украины из-за "Северного потока – 2".

"Как раз наоборот: [за это время] как никогда остро возникла опасность нового военного нападения России", – подчеркнул посол.

По мнению Мельника, в Германии не воспринимают серьезно сложившуюся ситуацию.

"Угроза масштабного вторжения Путина, словно дамоклов меч, висит над головой Украины на тоненькой ниточке. К сожалению, к этой беспрецедентной эскалации в Берлине относятся слишком легкомысленно. Такое игнорирование может вскоре сыграть злую шутку и ударить рикошетом по самой Федеративной Республике Германия. Именно поэтому мы призываем "светофорную" коалицию немедленно вмешаться на политическом уровне и раз и навсегда похоронить "Северный поток – 2" на дне Балтийского моря", – подчеркнул дипломат.

Представители СДПГ, СДП и партии "Зеленые" планируют в декабре сформировать новое правительство ФРГ. Новым канцлером страны может стать член СДПГ, министр финансов Олаф Шольц.