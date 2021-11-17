"Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации "Северного потока – 2" – "Оператор ГТС Украины"

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". По мнению Макогона, это решение "означает именно приостановку".

"Газпром", возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а только часть, расположенную в территориальных водах Германии, – написал Макогон. – Для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая, в свою очередь, будет пытаться получить статус независимого оператора".

По словам гендиректора ОГТСУ, сейчас перед немецким регулятором стоит задача определить, будет ли дочерняя компания Nord Stream 2 AG соответствовать законодательству ФРГ и ЕС.

"Вовлечение ОГТСУ в процесс было очень своевременным, потому что такие шаги "Газпрома" выглядят как юридические трюки", – подчеркнул Макогон.