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"Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации "Северного потока – 2" – "Оператор ГТС Украины"

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Немецкий регулятор должен определить, будет ли дочерняя компания Nord Stream 2 AG соответствовать законодательству ФРГ и ЕС, отметил Макогон
Немецкий регулятор должен определить, будет ли дочерняя компания Nord Stream 2 AG соответствовать законодательству ФРГ и ЕС, отметил Макогон
Фото: EPA

Российский "Газпром" может попытаться сертифицировать находящуюся в ФРГ часть трубопровода "Северный поток – 2", чтобы обойти требования законодательства ЕС. Такое мнение 17 ноября в Facebook выразил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". По мнению Макогона, это решение "означает именно приостановку". 

"Газпром", возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а только часть, расположенную в территориальных водах Германии, – написал Макогон. – Для этого швейцарская Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая, в свою очередь, будет пытаться получить статус независимого оператора".

По словам гендиректора ОГТСУ, сейчас перед немецким регулятором стоит задача определить, будет ли дочерняя компания Nord Stream 2 AG соответствовать законодательству ФРГ и ЕС.

"Вовлечение ОГТСУ в процесс было очень своевременным, потому что такие шаги "Газпрома" выглядят как юридические трюки", – подчеркнул Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159006933794081

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное агентство по сетям ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное агентство по сетям ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у Федерального агентства по сетям Германии будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Газпром, Россия, Германия, ФРГ, газопровод, законодательство, Северный поток – 2, российский газ, запуск, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, Nord Stream 2 AG, ЕС
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