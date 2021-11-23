Путин может напасть на Украину на новогодние праздники. А может и раньше – экс-секретарь СНБО

Данилюк: Наши Вооруженные силы готовятся, даже если верховный главнокомандующий не понимает опасностей Фото: Олександр Данилюк / Facebook

"Странно, что власть только сейчас начала хоть как-то об этом вспоминать. Я получал эту информацию из своих контактов давно. Западные издания об этом минимум месяц пишут. Напасть [президент РФ Владимир] Путин может на новогодние праздники. Или даже раньше. Есть символическая дата – 8 декабря. Годовщина Беловежского соглашения 1991-го. Историческое событие для Путина. В свое время говорил, что это величайшая трагедия ХХ века", – сказал Данилюк.

Он считает, что украинское общество не готово к агрессии.

"Власть не общается с ним, не информирует. Зеленский объясняет нашим партнерам, что не хочет сеять панику. Не доверяет собственному народу? Может быть, он сам паникует? Украинцы с 2014 года в войне и не паникуют", – добавил экс-секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что развитие событий зависит от Путина.

"На него [на Путина] очень серьезно оказывают давление наши партнеры. Кто-то говорит, что применят собственные вооруженные силы, кто-то – что будут жесткие санкции. У них чувство неизбежности. Готовы все, кроме украинской власти. Наши Вооруженные силы готовятся, даже если верховный главнокомандующий не понимает опасностей. Западные партнеры тоже нас поддержат", – добавил Данилюк.