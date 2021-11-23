Замглавы Минобороны Маляр: Россия хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит. Эта угроза сохраняется постоянно

В министерстве отмечают, что Маляр прокомментировала ситуацию, "учитывая обеспокоенность общественности".
"Россия постоянно хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит, вернуть нас в поле своего абсолютного влияния. Эта угроза сохраняется постоянно, она разной степени интенсивности. Равно как движение российских войск вокруг наших границ. Интенсивность разная: то накопление, то движение от границы, уменьшение, увеличение количества войск. Поэтому мы должны понимать, что мы должны всегда быть в боевой готовности, чтобы давать этому отпор", – сказала Маляр.
По словам замглавы Минобороны, информация, которой оперирует ведомство, предоставляется Главным управлением разведки Минобороны.
Она также отметила, что озвученные на днях руководителем военной разведки Кириллом Будановым сведения о дестабилизационных действиях РФ на границах с Украиной в декабре этого и январе следующего года уже были обнародованы ранее и подтверждены западными партнерами.
В Минобороны подчеркнули, что находящийся на передовой личный состав Вооруженных сил Украины и военная техника находятся в полной и постоянной готовности к выполнению задач.
РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля заявил, что Россия перебрасывала войска якобы для учений. 22 апреля он сказал, что поставленные цели достигнуты и войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.
Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.
Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщала в мае, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных.
30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.
В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. 5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.
8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.