Замглавы Минобороны Маляр: Россия хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит. Эта угроза сохраняется постоянно

В министерстве отмечают, что Маляр прокомментировала ситуацию, "учитывая обеспокоенность общественности".

"Россия постоянно хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит, вернуть нас в поле своего абсолютного влияния. Эта угроза сохраняется постоянно, она разной степени интенсивности. Равно как движение российских войск вокруг наших границ. Интенсивность разная: то накопление, то движение от границы, уменьшение, увеличение количества войск. Поэтому мы должны понимать, что мы должны всегда быть в боевой готовности, чтобы давать этому отпор", – сказала Маляр.

По словам замглавы Минобороны, информация, которой оперирует ведомство, предоставляется Главным управлением разведки Минобороны.

Она также отметила, что озвученные на днях руководителем военной разведки Кириллом Будановым сведения о дестабилизационных действиях РФ на границах с Украиной в декабре этого и январе следующего года уже были обнародованы ранее и подтверждены западными партнерами.

В Минобороны подчеркнули, что находящийся на передовой личный состав Вооруженных сил Украины и военная техника находятся в полной и постоянной готовности к выполнению задач.