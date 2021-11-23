На Донбассе ранены двое украинских военных, один из них – в тяжелом состоянии

В направлении Попасной Луганской области боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки Луганской области оккупанты дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Лебединского Донецкой области боевики открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки Донецкой области российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя Донецкой области оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 23 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.