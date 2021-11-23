ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ Актуально

Пользователи социальных сетей рассказывают о дне, когда для них началась война на Донбассе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Проект призван показать, что начало войны это не один день, для каждого украинца он свой и связан с воспоминаниями, трагедиями, потерями и осознанием того, что так, как было раньше, уже не будет никогда
Проект призван показать, что начало войны – это не один день, для каждого украинца он свой и связан с воспоминаниями, трагедиями, потерями и осознанием того, что так, как было раньше, уже не будет никогда
Фото: depositphotos.com

В рамках онлайн-проекта #ОдинДень2014 Фонд Рината Ахметова продолжает собирать истории очевидцев о дне, когда для них началась война на Донбассе.

"#ОдинДень2014 реализуется в рамках проекта "Голоса Мирных. Один день", который является частью общенационального проекта "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова". Каждый желающий может поведать свою историю о дне, когда для него началась война. Даже если это воспоминание будет состоять всего из нескольких слов или фраз, даже если это только дата, даже если вам кажется, что в нем нет ничего особенного, расскажите нам эту историю. Потому что для проекта #ОдинДень2014 нет незначительных историй – каждая важная, каждая бесценная, каждая абсолютно уникальная", – говорит главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Своей историей поделилась Ольга Исакиева.

"Говорить, рассказывать, проживать – это терапевтично, это лечит. Я смогла впервые заплакать про свой #ОдинДень2014 спустя лет пять, когда уже обжилась в Киеве, когда вопрос выживания отступил. Я мыла посуду и скользкими руками выронила кружку – легендарный сувенир Евро 2012. Дальше помню все, как в замедленной съемке: сметая остальную посуду со стола, я кинулась на пол ловить донецкую кружку. Доннарумма мне бы позавидовал".

По словам Ольги, именно в тот момент эмоции и воспоминания взяли верх над ней.

"Поймала и заплакала. Заплакала про то, как сидела в коридоре, а стекла ходили ходуном, страшно было, ох, как же было страшно. Про то, как поцеловала входную дверь, я ехала как бы переждать, но понимала, что навсегда. Про то, как мы молча ехали на вокзал по пустому городу и я злилась. Ух, как же я злилась на мужа, что оставался, а меня отправлял, злилась так сильно, как и боялась. Боялась оставаться, оставлять, ехать тоже боялась. Про то, как ехала в поезде, полном женщин и детей, одна, с одним чемоданом. Мы врали себе, что это возможность отдохнуть друг от друга. Мы врали себе изо всех сил. Это было 1 июня 2014 года".

https://www.facebook.com/olga.isakieva/posts/4149860285125066

Проект призван показать, что начало войны – это не один день, а десятки и сотни различных дней, связанных как с местными событиями, так и с событиями в стране в целом, которые навсегда изменили жизнь людей. Для каждого украинца этот день свой, он связан с воспоминаниями, трагедиями, потерями и осознанием того, что так, как было раньше, уже не будет никогда.

Стать участником проекта #ОдинДень2014 просто. Для этого необходимо опубликовать свою историю-воспоминание о дне, когда на Донбассе началась война, добавив хештеги проекта: #ОдинДень2014, #ГолосаМирных, #ФондРинатаАхметова. Подробнее о проекте в видео:

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

В рамках проекта "Голоса Мирных. Один день" Фонд Рината Ахметова также провел творческий конкурс эссе на тему "Когда для тебя началась война" среди школьников из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Таким образом, Фонд Рината Ахметова в рамках конкурса и онлайн-проекта собрал порядка 2500 особенных и бесценных воспоминаний.

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль пострадавших от военных действий мирных жителей. Цель Фонда – до 2025 года собрать 100 000 свидетельств Мирных.

Теги: Донецк, Луганск, Донбасс, Фонд Рината Ахметова, история, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, проект Донбасс и Мирные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
  Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах
"Уже в России", "Следующее гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Уже в России", "Следующее – гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (488947)
2
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (278968)
3
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (249644)
4
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (90956)
5
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (71534)
6
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (43903)
7
"Угрожали расправой". Телеведущая Соколова рассказала, зачем ей понадобилась личная охрана (31062)
8
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети (23861)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS