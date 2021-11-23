Пользователи социальных сетей рассказывают о дне, когда для них началась война на Донбассе

Проект призван показать, что начало войны – это не один день, для каждого украинца он свой и связан с воспоминаниями, трагедиями, потерями и осознанием того, что так, как было раньше, уже не будет никогда Фото: depositphotos.com

"#ОдинДень2014 реализуется в рамках проекта "Голоса Мирных. Один день", который является частью общенационального проекта "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова". Каждый желающий может поведать свою историю о дне, когда для него началась война. Даже если это воспоминание будет состоять всего из нескольких слов или фраз, даже если это только дата, даже если вам кажется, что в нем нет ничего особенного, расскажите нам эту историю. Потому что для проекта #ОдинДень2014 нет незначительных историй – каждая важная, каждая бесценная, каждая абсолютно уникальная", – говорит главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Своей историей поделилась Ольга Исакиева.

"Говорить, рассказывать, проживать – это терапевтично, это лечит. Я смогла впервые заплакать про свой #ОдинДень2014 спустя лет пять, когда уже обжилась в Киеве, когда вопрос выживания отступил. Я мыла посуду и скользкими руками выронила кружку – легендарный сувенир Евро 2012. Дальше помню все, как в замедленной съемке: сметая остальную посуду со стола, я кинулась на пол ловить донецкую кружку. Доннарумма мне бы позавидовал".

По словам Ольги, именно в тот момент эмоции и воспоминания взяли верх над ней.

"Поймала и заплакала. Заплакала про то, как сидела в коридоре, а стекла ходили ходуном, страшно было, ох, как же было страшно. Про то, как поцеловала входную дверь, я ехала как бы переждать, но понимала, что навсегда. Про то, как мы молча ехали на вокзал по пустому городу и я злилась. Ух, как же я злилась на мужа, что оставался, а меня отправлял, злилась так сильно, как и боялась. Боялась оставаться, оставлять, ехать тоже боялась. Про то, как ехала в поезде, полном женщин и детей, одна, с одним чемоданом. Мы врали себе, что это возможность отдохнуть друг от друга. Мы врали себе изо всех сил. Это было 1 июня 2014 года".

Проект призван показать, что начало войны – это не один день, а десятки и сотни различных дней, связанных как с местными событиями, так и с событиями в стране в целом, которые навсегда изменили жизнь людей. Для каждого украинца этот день свой, он связан с воспоминаниями, трагедиями, потерями и осознанием того, что так, как было раньше, уже не будет никогда.

Стать участником проекта #ОдинДень2014 просто. Для этого необходимо опубликовать свою историю-воспоминание о дне, когда на Донбассе началась война, добавив хештеги проекта: #ОдинДень2014, #ГолосаМирных, #ФондРинатаАхметова. Подробнее о проекте в видео:

ВИДЕО

Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

В рамках проекта "Голоса Мирных. Один день" Фонд Рината Ахметова также провел творческий конкурс эссе на тему "Когда для тебя началась война" среди школьников из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Таким образом, Фонд Рината Ахметова в рамках конкурса и онлайн-проекта собрал порядка 2500 особенных и бесценных воспоминаний.

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль пострадавших от военных действий мирных жителей. Цель Фонда – до 2025 года собрать 100 000 свидетельств Мирных.