Фонд Рината Ахметова начинает прямые эфиры для оказания психологической поддержки жителям Донбасса и переселенцам

История Оксаны Федоровой: "28 июля была сильная бомбежка. У нас взорвали мост. В тот момент решили уезжать, чтобы переждать"

Благодаря проекту Музей "Голоса Мирных" весь мир сможет узнать о реальных историях людей, которые поделились пережитым. Среди них – Оксана Федорова, которая работала в управлении госэпидслужбы в Горловке.

В июле 2014 года она вместе с сыном-школьником, которого воспитывает одна, вынуждена была бросить свою квартиру и бежать от бомбежки в Мариуполь. Когда находиться в Горловке стало опасно, Оксана решила выехать из города, чтобы переждать и вернуться обратно. Но боевые действия настигли и в новом месте.

"28 июля была сильная бомбежка, но я не в центре живу. У нас взорвали мост. В тот момент решили уезжать, чтобы переждать. Тогда вывозили только в южную сторону. Белосарайская коса – вот сюда 28 июля мы уехали… Мы сняли жилье в Мелекино, пережидали. Потом поняли: не будет конца и края всему. У меня были в Мариуполе друзья. Они помогли, перевезли нас из Мелекино в общежитие", – рассказала Оксана.

В Горловке осталась квартира, в которой она заканчивала ремонт, и все вещи: в Мариуполь они приехали с сыном в шлепанцах и летних шортах.

"Бросили жилье, была без работы, без средств к существованию. Были накопления, которых ненадолго хватило. Без вещей до октября, до холодов. Потом папа передал через тех, кто выезжал, сумку… Жили в общежитии. От Рината Ахметова получали мы помощь – продуктовые наборы и термобелье", – делится воспоминаниями героиня.

Осенью она устроилась на работу в Мариуполе, и там начала жизнь заново, сын пошел в местную школу.

"В октябре я начала здесь работать. В Донецке еще управление наше функционировало, они издали указ об увольнении и прислали трудовую книжку, а здесь приняли на работу. Я пришла обычным врачом, вот уже почти два года я заведующая отделом", – говорит Оксана.

Психологическая помощь

В 2014 году стало ясно, что пережитые горе и ужас оставили глубокие раны в душах миллионов жителей региона. Многие из них нуждались в помощи. Специально для этого 250 психологов прошли обучение, организованное, по курсу "Травма войны" Фондом Рината Ахметова.

В рамках проекта Музей "Голоса Мирных" Фонд Рината Ахметова открыл проект "Преодолеть", продолжая многолетнюю системную работу в этом направлении. Бессонница, хронические депрессии, панические атаки – отложенный эффект от травмы войны может проявить себя даже спустя долгие годы. Люди, столкнувшиеся с этими проблемами, не всегда способны связать их с событиями, вызванными вооруженным конфликтом. Одна из задач проекта – выявить эту связь и помочь мирным жителям справиться с тревожными состояниями и психологической нестабильностью.

Сегодня группа психологов, которая собирает свидетельства мирных жителей для Музея, помогает им преодолеть травму войны через рассказ собственной истории. Если операторы понимают, что война нанесла их собеседнику слишком глубокие душевные раны, то предлагают ему стать участником проекта "Психологическая помощь".

С 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 60 000 жителей востока страны разного возраста. Многие из их историй вошли в собрание Музея "Голоса Мирных".

История Катерины Компаниец: "В подвале я держала сестру за голову – и на моих руках была кровь"



Воспоминание Екатерины Компаниец, которой было 14 лет, когда происходили обстрелы поселка Гродовка Покровского района Донецкой области, также задокументировано в рамках проекта "Голоса Мирных".

10 февраля 2015 года снаряд попал в дом, где жила семья Кати. Девочка учила дома уроки, когда прогремели два громких взрыва. Ранения получила ее бабушка и младшая сестренка.

"Я тогда сидела в наушниках. Но я услышала четко два выстрела, а потом третий, а потом пыль везде. Слышу: родители кричат", – вспоминает Екатерина.

В стену дома попал снаряд, в комнату полетели обломки кирпича, они ранили лицо бабушки и попали в голову младшей сестренки Насти.

"Мы выбежали из дома. Все еще были слышны выстрелы. Мы побежали в подвал, сидели там. Не знали, что делать... Пока родители собирали вещи, я держала Настю... За голову... Мои руки были в крови. Это было страшно. Я много чего не помню. Я помню именно тот момент, и все", – рассказывает девушка.

Екатерина с родителями жили в Гродовке с 2010 года. Переехали туда из Дебальцево. Вооруженный конфликт затронул оба населенных пункта.

"Как только там все началось (мы живем достаточно близко) это все было слышно. Взрывы были каждый день. Страшно. Ты боишься, что это произойдет на твоей территории. Рядом, возле тебя", – говорит она.

Со временем семья Екатерины Компаниец вернулась в Гродовку, вместе с соседями отремонтировали дом, а сама девушка сейчас учится в Харькове.

"Преодолеть. Помогает психолог"

Во время онлайн-трансляций "Преодолеть. Помогает психолог" зрители могут задать волнующие их вопросы, а также узнать, что такое травма войны, какие от нее исходят угрозы и как от нее излечиться, а также – как найти выход из сложных жизненных обстоятельств.

Первая онлайн-трансляция состоялась 19 августа. Ее экспертом стала врач-психотерапевт, клинический психолог, специалист по кризисной психологии и преодолению травматического опыта, координатор психологической службы Фонда Рината Ахметова Алена Лукьянчук.

Фото: akhmetovfoundation.org

Чтобы определить необходимость получения психологической помощи, можно пройти тест на сайте Фонда Рината Ахметова.

Обратиться за помощью к психологам Фонда жители Донбасса могут по телефону горячей линии: 0800509001.





Музей "Голоса Мирных"

Фонд рассказывает и будет рассказывать о судьбах жителей Донбасса как можно большему количеству людей во всем мире. Для этого по личной инициативе Рината Ахметова и был создан Музей "Голоса Мирных".

Обычный человек растворяется в мировой истории, судьбы людей превращаются в сухие сводки, статистику. Но историй вооруженного конфликта столько, скольких людей он коснулся. И поэтому важно сохранить каждую – ведь все они уникальные.

Истории и собранные материалы – это тоже уникальная база для историков, исследователей, журналистов, а также – для написания книг, создания документальных, художественных фильмов и других проектов, которые помогут сохранить историю, как она есть.

Фото: akhmetovfoundation.org

Музей "Голоса Мирных" – это безопасное доверительное пространство для жителей Донбасса, где они могут рассказать свою историю миру, при этом освобождаясь от бремени молчания, побуждая других поделиться своей историей, позволяя своим землякам, соотечественникам и людям по всему миру услышать, увидеть, понять умом и почувствовать сердцем боль пережитого ими.

Музей Фонда Рината Ахметова – крупнейшее в Украине собрание историй мирных людей Донбасса, в нем хранится более 2 тысяч историй жителей Донбасса, а цель Фонда – до 2025 года собрать 100 000 историй:

Чтобы рассказать свою историю, жителям Донбасса необходимо перейти по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/my-story и заполнить небольшую анкету, чтобы сделать свой вклад в сохранение памяти.

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето"

Фонд помогает детям Донбасса пройти реабилитацию и оздоровление.

В 2015 году стало ясно, что проживающие в условиях вооруженного конфликта дети нуждаются в психологической реабилитации. Пережитые огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить след в их душах.

Психологи Фонда Рината Ахметова обратили внимание на то, что если не освободить детей от оков переживаний, в будущем для них все это может обернуться неврозами и психосоматическими заболеваниями. Так появился проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". В проекте участвуют дети 8-14 лет из малообеспеченных и социально незащищенных семей, дети из приемных семей, детских домов семейного типа, дети опекунов и усыновителей из Донецкой и Луганской областей, дети, проживающие на неподконтрольной Украине территории и в "серой зоне", а также дети-переселенцы.

Фото: akhmetovfoundation.org

С момента старта проекта почти 4500 детей Донбасса оздоровились во время летнего отдыха. Ринат Ахметов – единственный в Украине системно и масштабно помогает детям Донбасса. Фонд первым стал оказывать психологическую помощь детям, живущим по обе стороны линии соприкосновения.

В 2021 году 115 детей прошли курс психологической реабилитации в санатории "Перлина Донеччини" в Святогорске Донецкой области. Проект "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" прошел в формате "Кино Кэмп" Музея "Голоса Мирных". Участники учились снимать видеоистории, брать интервью, обучались сценарному и актерскому мастерству, освоили базовые упражнения по технике речи. А также приобрели навыки в таких профессиях, как оператор, режиссер, продюсер, ведущий, видеоблогер.

И самое главное – смогли запечатлеть на видео свою историю о том, как события на Донбассе изменили их жизнь.

Истории детей вошли в Музей "Голоса Мирных".