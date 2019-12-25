"Начался обстрел, и это было страшно". История Евы Загнитко

Фонд Рината Ахметова создал проект "Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных", цель которого – задокументировать судьбы тех, кто пострадал от боевых действий. Это цикл видеоисповедей, за которыми судьба всего Донбасса и которые затрагивают душу каждого, кто их увидел. Ева Загнитко переехала с семьей из Макеевки в Киев, но до сих пор не может забыть родной город и обстрелы.

Самая большая мечта Евы – чтобы можно было вернуться в родной город, который она вспоминает с тоской Фото: fund.fdu.org.ua

Шестой год продолжается вооруженный конфликт на Донбассе. За это время часть населения региона выехала на мирные территории, став вынужденными переселенцами. Еще больше людей до сих пор остаются жить под обстрелами, зачастую в нужде и забвении. Однако есть незримая нить, которая связывает уехавших и тех, кто остался. Это боль воспоминаний о трагедии, которая навсегда изменила их жизни. Трагедия многомиллионного региона стоит за каждой историей, вот только звучат они совсем тихо. И тому есть несколько причин, считают в Фонде Рината Ахметова.

Первая – отсутствие системного подхода на уровне государства к документированию воспоминаний жертв конфликта. Вторая – деликатный подход к процессу сбора такой информации. Воспоминания о разрушенных домах и погибших близких у многих настолько болезненны, что люди физически не в силах выразить их словами. И вместе с тем они хотят, чтобы их истории были услышаны. Чтобы о трагедии помнили и знали в Украине и далеко за ее пределами. Чтобы не было равнодушия к людям, которые продолжают жить под обстрелами.

Проект "Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных" – это в том числе серия монологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о том, что им пришлось пережить во время вооруженного конфликта на Донбассе. Это короткие исповеди о в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. Героями видеороликов стали участники проекта "Мирное лето – детям Донбасса", одна из них – 13-летняя Ева Загнитко.

Остались в основном те, кому некуда и не за что выезжать

У Евы есть две младшие сестры – Юнона и Аделина. Семья переехала в Киев из Макеевки. Ева мечтает хоть на миг увидеть родную Макеевку.

"Макеевка была очень развита: большое население и много торговых центров. Сейчас многие закрылись, а людей стало мало. Остались в основном те, кому некуда и не за что выезжать", – рассказывает девочка.

Теперь ее самая заветная мечта – чтобы конфликт закончился и можно было вернуться в родной город, который она вспоминает с тоской.

"Мы сидели с мамой дома, как вдруг начали выть сирены. Начался обстрел, и это было страшно. Потом, если сильно стреляли и мы были у бабушки, то спускались в подвал", – вспоминает Ева.

В Макеевке все еще живут Евины бабушка с дедушкой. И некоторые одноклассники, по которым девочка очень скучает.

ВИДЕО

Видео: Фонд Рината Ахметова / YouTube

В 2019 году Ева и Юнона прошли курс психологической реабилитации в детском лагере Святогорска в рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Ева и ее сестрички в этом году также стали участницами всеукраинской акции "Ринат Ахметов – детям!": вот уже 19 лет в канун Нового года дети из интернатов, детских домов семейного типа и участники проектов Фонда Рината Ахметова получают поздравления. За последние пять лет ее участниками стали более 700 000 украинских мальчишек и девчонок. В этом году 90 000 детей вместе с поздравлениями обретут веру в чудо и добро.



Фото: fund.fdu.org.ua

Ева, Юнона и Аделина получили в подарок сладкие сюрпризы и комплект спортивного инвентаря. Для старших сестер он оказался как нельзя кстати, ведь Ева и Юнона ведут активный образ жизни.

"Я занимаюсь кавер-дэнсом. Вместе с командой мы ставим свои версии хореографических выступлений известных коллективов. Сейчас усиленно готовимся к фестивалю, который пройдет в начале следующего года", – рассказала Ева.

За четыре года знакомства с проектом Ева и Юнона повстречали много старых друзей и нашли новых.

"Очень хотелось бы вновь побывать на "Мирном лете". Фонд Рината Ахметова занимается очень важным делом и помогает многим людям. Особенно детям, которых такие проекты делают по-настоящему счастливыми. Спасибо большое за такую заботу, в том числе и о нас", – сказали Ева и Юнона.

Как рассказала их мама Надежда Геннадьевна, благодаря проекту дети буквально расцвели. Особенно это стало заметно минувшим летом.

"Девчонки зажигали по полной и каждые два-три дня устраивали костюмированные танцевальные постановки. А когда пришлось уезжать и расставаться с друзьями, Юнону пришлось долго успокаивать – так горько она плакала", – рассказала женщина.