Фонд Рината Ахметова открыл музей "Голоса мирных", который рассказывает о событиях на Донбассе из первых уст

Сбор "Историй мирных" стартовал в феврале 2020 года, но подготовка к нему началась гораздо раньше Фото: civilvoicesmuseum.org

На сайте музея в разделе "Истории мирных" можно прочитать рассказанное людьми, увидеть фотографии с ними и их близкими, снимки домов, дворов, городов и сел после бомбежек. Фонд записал и хранит серию видео- и аудиоинтервью с очевидцами событий. Первые более чем 2 тысячи историй уже собраны, цель до 2025 года – задокументировать 100 тысяч.

"Задокументировать и сохранить истории жителей Донбасса крайне важно, чтобы подобные человеческие трагедии никогда не повторялись, во имя лучшего будущего, во имя мира. Кроме того, музей станет тем безопасным пространством, где люди впервые смогут открыто рассказать свою личную историю и освободиться от бремени молчания", – сказала член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Для всего мира – от дипломатов до международных гуманитарных миссий – музей станет источником правдивых историй мирных людей Донецкой и Луганской областей, которые рассказаны от первого лица, собственными голосами людей, прошедших через ужасы вооруженного конфликта.

Олеся Богданова из Новотошковского потеряла под обстрелами мужа. У мамы выявили онкологию, но своевременную медицинскую помощь в условиях бомбежек оказать не удалось и она умерла. Так Олеся осталась в непростой жизненной ситуации одна с тремя детьми.

Фото: civilvoicesmuseum.org

"Особенно страшно тем людям, которые находятся близко к линии разграничения. Потому что мы никогда не знаем, куда прилетит снаряд и как оно будет дальше развиваться. Поэтому – постоянно ужас и страх! Каждый день прислушиваешься, что-то взрывается, где-то мы слышим стрельбу", – делится женщина.

Фото: civilvoicesmuseum.org

Сбор "Историй мирных" стартовал в феврале 2020 года, но подготовка к нему началась гораздо раньше. Фонд консультировался с представителями научной среды. Проводил хакатоны для историков, психологов и социологов, чтобы обсудить, как объективно и полно задокументировать свидетельства.

"Это сложный проект. Нет книг или методичек, как это сделать. Это новый путь, и начинается он сейчас. Это экспериментальный путь, в Украине – беспрецедентный. Но это нужно стране. Я хочу пожелать успеха команде, потому что амбициозность этой цели чрезвычайная", – сказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Фото: civilvoicesmuseum.org

Для музея Фонда Рината Ахметова каждая, даже самая маленькая история имеет значение. Потому Фонд обращается к жителям Донбасса: о вашей истории тоже должны узнать! Расскажите ее миру! Перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/my-story и заполните небольшую анкету, чтобы сделать свой вклад в сохранение памяти.