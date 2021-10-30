"Один день". Оглашены победители творческого конкурса эссе Фонда Рината Ахметова

Почти 2 тыс. историй о войне

"Конкурс эссе "Один день" стал возможен благодаря уникальному проекту "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова", частью которого он является. Цель конкурса – показать, что начало войны – это не один день, а десятки и сотни различных дней, связанных как с местными событиями, так и событиями страны в целом, которые навсегда изменили жизнь людей. Представленные на конкурс эссе написаны на высоком уровне и впечатляют своей актуальностью, а также все они наполнены глубокими переживаниями. Это говорит о том, что дело, которым занимается Фонд Рината Ахметова, волнует сердца. Самое ценное в конкурсных работах – сопереживание участи людей Донбасса. Спасибо авторам за их глубокие и очень трогательные мысли", – рассказала главный директор программ Фонда Ирина Блажан.

Проведение конкурса поддерживали амбассадоры Фонда, звездные ведущие телеканала "Украина" Игорь Пупков и Олег Панюта, которые провели уроки-анонсы в ряде учебных заведений Донецкой области. По их словам, для большинства людей мир – это повседневная реальность, но есть и обратная сторона медали – во многих уголках мира сейчас идет война.

"Для многих людей в современном мире спокойная жизнь – это лишь сказочная мечта, многие дети страдают. На территории нашей страны тоже неспокойно, ведь почти каждый день гибнут люди. Поэтому конкурс "Один день" призван помочь детям понять важность мира для себя и мира в целом, определить, что мы можем сделать ради лучшего будущего, и осознать, насколько важно сохранять свидетельства очевидцев событий для лучшего понимания того, что происходит. Для того, чтобы никогда не допустить повторений подобной трагедии", – сказал Панюта.

Фото: akhmetovfoundation.org

"Для меня как для ведущего новостей с опытом более 20 лет важны были, конечно, факты. Но прежде всего я обращал внимание на эмоциональность. Многие эссе вызывали слезы. Каждый из авторов пережил страшные моменты детской жизни, поэтому сделать выбор было очень трудно", – добавил Пупков.

Фото: akhmetovfoundation.org

Всего на конкурс пришли 1842 оригинальные работы, а в финал прошли 150. Комментируя работу жюри, начальник отдела по работе с одаренной молодежью Института модернизации содержания образования МОН Украины Светлана Мистюк отметила: "Это не просто работы – это человеческие судьбы, жизни, истории, пропущенные через сердце. Наверное, это был самый сложный выбор в моей жизни при оценке работ. Выделить какую-то отдельную работу – невозможно. Они все – уникальны. Это страницы новейшей истории Украины, которые еще не пролистаны".

"Благодарим каждого участника конкурса. Мы впечатлены таким огромным откликом – Фонд получил почти 2 тыс. эссе! Все работы очень сильные, глубокие, и выбирать победителей нам было неимоверно сложно. Над многими эссе мы плакали. Мне встретились слова Лины Костенко "…моє дитинство, вбите на війні". И действительно, эссе по уровню совсем не детские, хоть и написаны школьниками. Без эмоций, без сопереживания читать их невозможно. Общее, что есть во всех этих работах, – оптимизм, любовь к жизни и вера в будущее без войны", – говорит член жюри, главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова Ольга Гук.

После непростого отбора жюри определило победителей. Призовые места распределились между 24 финалистами.

На написание эссе школьников вдохновляли не только амбассадоры Фонда, но и их учителя. Конкурс вызвал у всех глубокие эмоции.

"Спасибо за такой конкурс, который позволяет учащимся узнать больше о себе и о жизни других людей, испытать сильные эмоциональные порывы и потрясения, делающие их более сильными и мудрыми, помогает понять, что жизнь каждого из них связана с жизнью своей страны. Это самое важное!" – отметила педагог из Харькова Елена Дрантусова.

Искреннюю благодарность выразила и ее коллега из Донецкой области Инна Мороз.

"Спасибо за внимание к детям, за понимание ценности тех чувств, которые испытали мои ученики, за важность дела, которым вы занимаетесь. Даже само написание было чрезвычайно полезным для моих воспитанников. Писали и плакали. Но, странно, эти слезы были своеобразным очищением, которое принесло облегчение!" – сказала она.

Фото: akhmetovfoundation.org

Всеукраинский онлайн-проект "Один день 2014"

Фонд Рината Ахметова призывает всех на личных страницах в социальных сетях рассказать свои истории, добавив хештеги #ОдинДень2014, #ГолосаМирных и #ФондРинатаАхметова. Фонд планирует собрать 1000 таких историй и выпустить книгу (детальнее о проекте здесь). Всеукраинский онлайн-проект "Один-день 2014" проводится Фондом совместно с "Медиа Группой Украина" и ФК "Шахтер".





Музей "Голоса Мирных"

Фонд рассказывает и будет рассказывать о судьбах жителей Донбасса как можно большему количеству людей во всем мире. Для этого по личной инициативе Рината Ахметова и был создан Музей "Голоса Мирных". Это беспрецедентный документальный проект, цель которого – поведать всему миру о людях, жизнь которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на "до" и "после". Это источник правдивых историй мирных Донбасса, рассказанных от первого лица, собственными голосами тех, кто прошел через ужасы вооруженного конфликта.

Музей – это окно, в которое может заглянуть мировое сообщество, чтобы понять мирных жителей Донбасса и составить справедливое представление о вооруженном конфликте, который седьмой год гремит в самом сердце Европы.

Истории и собранные материалы – это уникальная база для историков, исследователей, журналистов, а также – для написания книг, создания документальных, художественных фильмов и других проектов, которые помогут сохранить историю как она есть.

Сбор историй для беспрецедентного проекта "Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова" продолжается.

Если вы житель Донбасса, расскажите свою историю миру! Для этого перейдите по ссылке и заполните небольшую анкету. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии 0800509001 и попросить о психологической помощи. Ее оказывают специалисты, которые прошли обучение по курсу "Травма войны".

На данный момент в Музее собрано более 5000 историй. Одна из них – Наталии Филоненко, уроженки Горловки. Сейчас девушка живет в Днепре.

История Наталии Филоненко

Фото: civilvoicesmuseum.org