В МИД ФРГ назвали "крайне тревожной" эскалацию вблизи границы Украины

Маас: Отношения ЕС с РФ могут стать лучше, для этого нужен прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе Фото: EPA

Текст его вступительной речи опубликован на сайте МИД ФРГ.

Маас убежден, что страны Европейского союза продолжат выступать по данной проблеме с единой позицией.

"Мы хотим более хороших отношений с Россией – они могут стать только лучше. Однако для этого нужен прогресс, особенно в урегулировании конфликта на востоке Украины – на основе Минских договоренностей. Однако совсем недавно Россия отказалась от встречи министров иностранных дел в нормандском формате", – отметил немецкий чиновник.

По словам Мааса, "мяч для разрешения существующих противоречий лежит на поле Москвы".