"Схемы Путина можно преодолеть". Волкер назвал пять угроз для Европы со стороны России

"Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Его схемы можно преодолеть. Используя то, что он считает превосходным стратегическим положением перед лицом отступления США, раздробленности и слабости в Европе, Путин видит возможности для значительных успехов в том, что Россия считает своей сферой влияния на востоке Европы", – написал он.

По мнению американского дипломата, у Запада, который столкнулся с вызовами своему авторитету, "нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед лицом российской агрессии".

Волкер назвал "как минимум пять угроз", которые возникли перед Европой вследствие действий России:

сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы; использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский союз; размещение войск и тяжелого вооружения в Украине и вокруг нее; разжигание национализма в Сербии, что может привести к новому конфликту на Балканах; вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

"Эти шаги последовали за годами враждебных действий России и вмешательства во внутреннюю политику Запада, включая дезинформацию, убийства, саботаж, взяточничество и другие средства, направленные на ослабление Европы и Соединенных Штатов", – заявил Волкер.

Экс-представитель Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине подчеркнул важность происходящего вокруг Украины и отметил, что администрация президента США Джо Байдена и несколько европейских правительств "похвально начали давать отпор" российской агрессии. Волкер, в частности, напомнил, что "США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны решительно подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Несмотря на свои откровенно агрессивные действия, Россия заявила, что она никому не угрожает, и обвинила США и других в эскалации конфликта. Даже относительно фактический комментарий редактора итальянской газеты La Repubblica вызвал скорый и обидный упрек в Facebook от спикера МИД РФ Марии Захаровой. Эта агрессивная российская риторика не должна сдерживать Запад, скорее, наоборот. Только последовательное, жесткое контрдавление гарантирует, что Россия не обострит ситуацию дальше", – считает Волкер.