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"Схемы Путина можно преодолеть". Волкер назвал пять угроз для Европы со стороны России

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Волкер назвал пять угроз для Европы со стороны Москвы
Волкер назвал пять угроз для Европы со стороны Москвы
Фото: rada.gov.ua

Президент России Владимир Путин занимается расшатыванием ситуации в Европе на фоне "отступления США". Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил в опубликованной 23 ноября статье для The Center for European Policy Analysis.

"Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Его схемы можно преодолеть. Используя то, что он считает превосходным стратегическим положением перед лицом отступления США, раздробленности и слабости в Европе, Путин видит возможности для значительных успехов в том, что Россия считает своей сферой влияния на востоке Европы", – написал он.

По мнению американского дипломата, у Запада, который столкнулся с вызовами своему авторитету, "нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед лицом российской агрессии".

Волкер назвал "как минимум пять угроз", которые возникли перед Европой вследствие действий России:

  1. сокращение поставок газа в Европу в преддверии зимы;
  2. использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский союз;
  3. размещение войск и тяжелого вооружения в Украине и вокруг нее;
  4. разжигание национализма в Сербии, что может привести к новому конфликту на Балканах;
  5. вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

"Эти шаги последовали за годами враждебных действий России и вмешательства во внутреннюю политику Запада, включая дезинформацию, убийства, саботаж, взяточничество и другие средства, направленные на ослабление Европы и Соединенных Штатов", – заявил Волкер.

Экс-представитель Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине подчеркнул важность происходящего вокруг Украины и отметил, что администрация президента США Джо Байдена и несколько европейских правительств "похвально начали давать отпор" российской агрессии. Волкер, в частности, напомнил, что "США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны решительно подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Несмотря на свои откровенно агрессивные действия, Россия заявила, что она никому не угрожает, и обвинила США и других в эскалации конфликта. Даже относительно фактический комментарий редактора итальянской газеты La Repubblica вызвал скорый и обидный упрек в Facebook от спикера МИД РФ Марии Захаровой. Эта агрессивная российская риторика не должна сдерживать Запад, скорее, наоборот. Только последовательное, жесткое контрдавление гарантирует, что Россия не обострит ситуацию дальше", – считает Волкер.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, что  вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Беларусь, Джо Байден, Кавказ, Кремль, Сербия, агрессия, угрозы, Балканы, вторжение, Европа, война в Украине, мигранты, конфликт, Евросоюз, война на Донбассе, Курт Волкер, войска
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