"Схемы Путина можно преодолеть". Волкер назвал пять угроз для Европы со стороны России

"Путин занимается разносторонней эскалацией угроз в Европе. Его схемы можно преодолеть. Используя то, что он считает превосходным стратегическим положением перед лицом отступления США, раздробленности и слабости в Европе, Путин видит возможности для значительных успехов в том, что Россия считает своей сферой влияния на востоке Европы", – написал он.
По мнению американского дипломата, у Запада, который столкнулся с вызовами своему авторитету, "нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед лицом российской агрессии".
Волкер назвал "как минимум пять угроз", которые возникли перед Европой вследствие действий России:
"Эти шаги последовали за годами враждебных действий России и вмешательства во внутреннюю политику Запада, включая дезинформацию, убийства, саботаж, взяточничество и другие средства, направленные на ослабление Европы и Соединенных Штатов", – заявил Волкер.
Экс-представитель Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине подчеркнул важность происходящего вокруг Украины и отметил, что администрация президента США Джо Байдена и несколько европейских правительств "похвально начали давать отпор" российской агрессии. Волкер, в частности, напомнил, что "США, Германия, Франция, Великобритания и другие страны решительно подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Несмотря на свои откровенно агрессивные действия, Россия заявила, что она никому не угрожает, и обвинила США и других в эскалации конфликта. Даже относительно фактический комментарий редактора итальянской газеты La Repubblica вызвал скорый и обидный упрек в Facebook от спикера МИД РФ Марии Захаровой. Эта агрессивная российская риторика не должна сдерживать Запад, скорее, наоборот. Только последовательное, жесткое контрдавление гарантирует, что Россия не обострит ситуацию дальше", – считает Волкер.
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, что вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.
В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.