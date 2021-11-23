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Главный расследователь Bellingcat Грозев: Путин – это глава государства убийц

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Грозев: Путин должен перейти как минимум в категорию Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора
Грозев: Путин должен перейти как минимум в категорию Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора
Фото: promoteukraine.org

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев считает, что президент РФ Владимир Путин "давно перешел уровень своей компетентности". Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Грозев рассказал, что впервые увидел Путина вживую в середине в 1990-х. Тогда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга, а Грозев жил в этом городе и руководил радиостанцией. 

"Я первый раз столкнулся с ним, когда жил и работал в Петербурге, это было в 1995 году. Оказалось, что он подписал нашу первую лицензию для радиостанции "Эльдорадио". Потому что он тогда отвечал за совместные предприятия, а наше было американско-российское. Потом он оказался на каком-то нашем празднике  где-то в углу сидел (мы нашли фотографию). Он был приглашен от мэрии и [сидел] в углу, абсолютно ни с кем не общался. Видимо, человек с комплексами все-таки", – сказал Грозев. 

"Он вас документировал, вы этого не поняли", – пошутил Гордон.

"Вполне возможно, кстати. Человек, который окончил американский университет, молодой, вдруг над СМИ контроль имеет... Возможно, так и было", – ответил Грозев.

Он назвал Путина "главой государства убийц" и "главой государства, который постоянно врет".

"Не нужно больше продолжать... Понятно мое мнение о нем", – отметил расследователь.

Гордон спросил, почему Путин, который развязал войну в Украине, до сих пор является рукопожатным в мире. 

"Это риторический вопрос. Я сам несколько раз задавал его публично, особенно после нашего расследования о "бригаде смерти" (Bellingcat выпустила несколько расследований о том, что в РФ существует система политических убийств оппонентов власти, в преступлениях участвуют сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом и специальное подразделение Института криминалистики ФСБ. "ГОРДОН"). Я считал, что он должен перейти как минимум в категорию [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику. Но я этого не вижу. Ближе к этому поведение [президента США Джо] Байдена, который назвал его убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее, а вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – сказал Грозев. 

Великобритания после выхода из ЕС, по наблюдениям расследователя, "стала более агрессивно себя вести". 

Он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России. 

"Многие из западных обществ не следят за новостями, не интересуются войной между Украиной и Россией, что это все по вине России, что в Чехии взрывались склады, а в Болгарии убивали кого-то... Но когда это приходит к тебе, то меняется склад мышления", – убежден расследователь.

Он отметил, что сейчас спрогнозировать, когда в РФ изменится власть, невозможно. 

"Все, о чем мы думаем, что оно навсегда, через год просто пропадает. И через год мы думаем: как мы этого не видели? Мы не знаем, как этот режим уйдет. Но я уверен, что для нас будет неожиданностью, как он уйдет", – сказал Грозев. 

Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Александр Лукашенко, Джо Байден, Bellingcat, Христо Грозев
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