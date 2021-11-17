Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС – гендиректор "Оператора ГТС Украины"

По его словам, максимальный объем планируемого для транзита через территорию Украины газа составляет 109 млн в сутки (40 млрд м³ в год).
"Все громкие заявления об увеличении поставок в ЕС пока не отражаются в реальных действиях "Газпрома". Украина и без запуска "Северного потока – 2" готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Два года назад транзит составлял 277 млн м³ в сутки (в 2,7 раза больше чем сейчас), – написал Макогон.
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.
"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября).
С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.
10 ноября "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину до максимальных значений – 109,3 млн м³.
11 ноября генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.
12 ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.
13 ноября "Газпром" отказался бронировать на декабрь дополнительный транзит газа через Украину.