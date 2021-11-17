Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС – гендиректор "Оператора ГТС Украины"

Объем транзита газа через Украину в 2019 году был больше в 2,7 раза, чем сейчас Фото: EPA

По его словам, максимальный объем планируемого для транзита через территорию Украины газа составляет 109 млн в сутки (40 млрд м³ в год).

"Все громкие заявления об увеличении поставок в ЕС пока не отражаются в реальных действиях "Газпрома". Украина и без запуска "Северного потока – 2" готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Два года назад транзит составлял 277 млн м³ в сутки (в 2,7 раза больше чем сейчас), – написал Макогон.