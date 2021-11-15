"Газпром" отказался бронировать на декабрь дополнительный транзит газа через Украину

"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности в объеме до 9,8 млн м³ в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн м³ в сутки через "Сохрановку". По итогам аукциона они остались невостребованными.

Также на аукционе были предложены дополнительные мощности по транзиту 85,65 млн м³ газа в сутки через Украину в Словакию. Востребованными оказались 19,17 млн м³ (как и в предыдущие дни).