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"Газпром" пообещал перевыполнить обязательства по транзиту газа через Украину

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В "Газпроме" сообщили, что выполняют план закачки
В "Газпроме" сообщили, что выполняют план закачки
Фото: ЕРА

В 2021 году российская компания "Газпром" перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. Об этом проинформировал Telegrаm "Газпрома".

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа, в том числе через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены", – процитировала Миллера компания.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября).

С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

10 ноября "Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину до максимальных значений – 109,3 млн м³.

11 ноября генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, Алексей Миллер, ГТС, транзит, российский газ
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