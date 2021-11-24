Белковский о возможном вторжении РФ в Украину: Байден, Путин и Зеленский заинтересованы в том, чтобы нагнетать предчувствие кризиса

Эксперт считает, что у России нет планов полномасштабного вторжения в Украину, хотя теоретически это возможно.
"Кремль опасается, что Украина захочет решить проблему отдельных районов Донецкой и Луганской областей по карабахскому сценарию 2020 года, который был успешен для Азербайджана и его старшего партнера Турции. Поэтому, естественно, идет война нервов, идут психологические атаки друг на друга", – отметил политолог.
По его словам, Россия озабочена тем, что США предоставляют Украине вооружение.
"В принципе Владимир Владимирович Путин скорее хочет быть великим миротворцем, чем полководцем большого похода. Но чтобы урегулировать украинский кризис, надо сначала его создать. Поэтому мне кажется, что все стороны этой истории заинтересованы, чтобы нагнетать предчувствие кризиса, но чтобы это предчувствие не конвертировалось в войну, украинский кризис был урегулирован", – считает Белковский.
На уточняющий вопрос Бацман, чем американцам выгодно нагнетание ситуации, политолог сказал, что таким образом они реагируют на концентрацию российских войск у границ Украины.
"Если карабахский сценарий в ОРДЛО будет реализован, то Россия может ввести войска. Сама эта угроза значительно страшнее, чем ее практическая реализация", – отметил он.
Белковский подчеркнул, что "Путин не пойдет большой войной на Украину. Самое большее, на что он способен – ввести войска в ОРДЛО".
"Воевать никто не собирается на этом направлении, чего нельзя сказать о Китае с Тайванем, пусть не завтра. Здесь мирное урегулирование очень легко мистифицировать, очень легко продать эту историю как гигантское достижение и Вашингтона, который надавил на Москву, Москвы, которая пошла навстречу западу, Владимира Зеленского, который героически противостоял давлению всех игроков и устоял... Если бы не его железобетонная позиция, то войска бы вошли. В общем, каждый из субъектов этой игры выигрывает от предотвращения войны, поэтому все готовы ее торжественно предотвратить", – сказал эксперт.
Интервью с Белковским выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00
30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.
В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.
18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.
21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.
23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.