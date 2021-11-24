Белковский о возможном вторжении РФ в Украину: Байден, Путин и Зеленский заинтересованы в том, чтобы нагнетать предчувствие кризиса

Эксперт считает, что у России нет планов полномасштабного вторжения в Украину, хотя теоретически это возможно.

"Кремль опасается, что Украина захочет решить проблему отдельных районов Донецкой и Луганской областей по карабахскому сценарию 2020 года, который был успешен для Азербайджана и его старшего партнера Турции. Поэтому, естественно, идет война нервов, идут психологические атаки друг на друга", – отметил политолог.

По его словам, Россия озабочена тем, что США предоставляют Украине вооружение.

"В принципе Владимир Владимирович Путин скорее хочет быть великим миротворцем, чем полководцем большого похода. Но чтобы урегулировать украинский кризис, надо сначала его создать. Поэтому мне кажется, что все стороны этой истории заинтересованы, чтобы нагнетать предчувствие кризиса, но чтобы это предчувствие не конвертировалось в войну, украинский кризис был урегулирован", – считает Белковский.

На уточняющий вопрос Бацман, чем американцам выгодно нагнетание ситуации, политолог сказал, что таким образом они реагируют на концентрацию российских войск у границ Украины.

"Если карабахский сценарий в ОРДЛО будет реализован, то Россия может ввести войска. Сама эта угроза значительно страшнее, чем ее практическая реализация", – отметил он.

Белковский подчеркнул, что "Путин не пойдет большой войной на Украину. Самое большее, на что он способен – ввести войска в ОРДЛО".

"Воевать никто не собирается на этом направлении, чего нельзя сказать о Китае с Тайванем, пусть не завтра. Здесь мирное урегулирование очень легко мистифицировать, очень легко продать эту историю как гигантское достижение и Вашингтона, который надавил на Москву, Москвы, которая пошла навстречу западу, Владимира Зеленского, который героически противостоял давлению всех игроков и устоял... Если бы не его железобетонная позиция, то войска бы вошли. В общем, каждый из субъектов этой игры выигрывает от предотвращения войны, поэтому все готовы ее торжественно предотвратить", – сказал эксперт.

Интервью с Белковским выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00