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Интервью Бацман с Белковским. Где и когда смотреть

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Во время интервью Белковский и Бацман обсуждали, возможно ли вторжение России в Украину
Во время интервью Белковский и Бацман обсуждали, возможно ли вторжение России в Украину
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с российским политологом Станиславом Белковским. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Часовую программу записали по Skype. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман"

Во время интервью Белковский говорил, возможно ли вторжение России в Украину, как об этом предупреждают западные разведки, существовал ли план "Новороссия" о захвате Россией восточных и южных областей Украины, почему Джо Байден является лучшим президентом США для главы Кремля Владимира Путина, почему падает рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и как он пытается использовать опыт Путина, кто может сменить Зеленского на посту главы государства и как Украине получить выгоду от газопровода "Северный поток – 2". 

"Мне представляется, что отношения Путина и Байдена неплохие. В лице Байдена Владимир Владимирович видит такого старого дедушку [руководителя СССР в 19771982 годах] Леонида Ильича [Брежнева], более высокопоставленного офицера, чем он сам. Я не намекаю на то, что Байден как-то связан со спецслужбами. Слово "офицер" здесь использовано в более широком смысле. Да и сам Путин, как он доводил до своих соратников после встречи в Женеве, полагает, что Байден очень хорошо владеет вопросом и с ним можно разговаривать, он идеологически не зашорен и это лучший из президентов США, с которыми удалось иметь дело", – сказал Белковский. 

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой. 

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". 

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику президента РФ Путина. В 2017 году в интервью Дмитрию Гордону заявил: "В интересах России, чтобы следующим президентом после Путина был я. Я бы все разрулил". 

Сейчас ведет авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы". 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Станислав Белковский, Джо Байден, Новороссия, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Северный поток – 2, Леонид Брежнев
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