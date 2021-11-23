"Американцы работают на опережение". Климкин оценил вероятность поддержки Украины в случае вторжения России

"Будет встреча онлайн между Байденом и Путиным. Помните, Байден поставил Путину условия. Путин также выдвигал условия, поэтому будет интересно посмотреть, чем это все закончится", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, "Запад не верил в намерения Путина".

"Должен сказать, что и сейчас Европейский союз как-то по касательной относился к тому, что делал Путин. [...] Но американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть какие меры будут, если Путин пойдет вперед. Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет", – считает Климкин.

В числе возможных антироссийских санкций со стороны Запада экс-глава МИД Украины назвал отключение системы SWIFT и ограничение импорта нефти.

"На сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают. Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байден – Путин и от развития ситуации у нас", – объяснил Климкин.

Он считает, что дестабилизацию Украины Путин может начать с отключения электроэнергии и беспорядков.

"Если он посмотрит, что внутренняя дестабилизация доступна, тогда он ограниченно задействует и вооруженные силы. Поскольку массированное вторжение очень сложно продать. [...] Блицкриг невозможен. Блицкриг против нас Путин никогда не выиграет, поскольку люди снова пойдут воевать за страну. Если у него нет мозгов в голове, конечно, может пойти. Но он прекрасно понимает, что есть сотни тысяч людей, готовых вернуться на фронт. Есть миллионы волонтеров, которые помогут. Люди будут бороться за каждый клочок своей земли", – подчеркнул Климкин.