"Нужна мобилизация ресурсов, а не шапкозакидательские настроения". Кличко предложил шаги в связи с угрозой наступления России

Виталий Кличко: Нужен также честный разговор с обществом по поводу серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще не видело признаков подготовки врага к новому акту агрессии, а теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию. Более того, тех, кто призывает к особой бдительности, обвиняют в распространении панических настроений", – заявил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году, и гораздо лучше технически оснащены.

"Мы гордимся героизмом и боевой подготовкой наших воинов. Впрочем, мы не можем допустить, чтобы они и вся страна заплатили дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства. Для того, чтобы сорвать планы агрессора, необходима мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрата их на сомнительные проекты. Нужен также честный разговор с обществом по поводу серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Наконец, необходим четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами. В очередной раз враг испытывает Украину на прочность. Мы не имеем права ошибиться!" – резюмировал Киевский городской голова.