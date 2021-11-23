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"Нужна мобилизация ресурсов, а не шапкозакидательские настроения". Кличко предложил шаги в связи с угрозой наступления России

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Виталий Кличко: Нужен также честный разговор с обществом по поводу серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику
Виталий Кличко: Нужен также честный разговор с обществом по поводу серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Высшее руководство Украины сначала вообще "не видело признаков" подготовки России к новому акту агрессии, а теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию и тех, кто призывает к особой бдительности, обвиняет в распространении панических настроений, заявил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще не видело признаков подготовки врага к новому акту агрессии, а теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию. Более того, тех, кто призывает к особой бдительности, обвиняют в распространении панических настроений", – заявил мэр столицы. 

Кличко подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году, и гораздо лучше технически оснащены.

"Мы гордимся героизмом и боевой подготовкой наших воинов. Впрочем, мы не можем допустить, чтобы они и вся страна заплатили дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства. Для того, чтобы сорвать планы агрессора, необходима мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрата их на сомнительные проекты. Нужен также честный разговор с обществом по поводу серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Наконец, необходим четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами. В очередной раз враг испытывает Украину на прочность. Мы не имеем права ошибиться!" – резюмировал Киевский городской голова.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3091676934384172

Контекст:

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В то же время в ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

О подготовке Россией атаки на Украину в конце января или начале февраля сообщил в интервью Military Times, опубликованном 21 ноября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Она "будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 тыс. украинцев", подчеркнул глава военной разведки.

В РФ назвали вбросом информацию о подготовке вторжения в Украину.

Теги: Россия, США, Виталий Кличко, Украина, УДАР, энергетика, Кремль, Вооруженные силы Украины, военная техника, оборона, российская агрессия, наступление, война в Украине, ГУР Минобороны Украины
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